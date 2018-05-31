У многострадального барнаульского элеватора появился новый арендатор

Как сообщил altapress.ru Данил Крассоуский, один из учредителей "Грейн плюс", договор аренды пока не подписан. Сделано это будет в течение 2-3 недель. До этого момента новые управленцы не готовы комментировать свои планы в отношении объекта.

В управлении пищевой промышленности региона уточнили, что помимо непосредственной перевалки и хранения зерно, к осени новый арендатор может наладить на элеваторе и переработку.

Почему подешевел объект?

"Грейн плюс" в каком-то смысле повезло. В нынешнем году аукцион на право заключение договора аренды на имущество элеватора проходил по сниженной цене. Из-за переоценки объекта его стоимость снизились почти в два раза с 10,3 млн до 5,6 млн рублей.

Несмотря на это крупные "якорные" арендаторы им не заинтересовались. Ранее в качестве подобного управленца называли компанию "Юг Сибири". Однако позже стало известно, что на условиях аренды объект агрохолдингу не интересен.

Сейчас на рынке есть более интересные предложения. В начале июля пройдут торги по продаже имущества "Ключевского элеватора".

В год по арендатору

Арендатор барнаульского элеваторы сменился в феврале 2016 года, после того, как рубцовская агропромышленная компания "Мельник" решила покинуть объект. "Мельник" забрал с собой часть производственного оборудования, купленного за свой счет.

Новым арендатором стала фирма "ЗерноСбыт", но она проработала чуть больше года. Трейдер свернул свою деятельность на элеваторе после череды громких скандалов. Осенью 2017 года "Грейн плюс" зашел на объект на условиях краткосрочного договора.