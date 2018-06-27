У жителя Алтайского края забрали внедорожник из-за долга за электричество

Сумму ущерба составила 238 тысяч рублей. В суд подали исковое заявление для взыскания задолженности.

Жители дома агрессивно отнеслись к визиту представителей службы безопасности компании и судебных приставов. Мужчина отказался оплачивать задолженность и пытался убежать, спрятав автомобиль Toyota Land Cruiser.

Судебные приставы нашли и арестовали машину.