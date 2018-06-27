У жителя Алтайского края забрали внедорожник из-за долга за электричество

Житель Камня-на-Оби с помощью магнита изменял показатели счетчика. Энергетики обнаружили нарушения во время рейда. Судебные приставы забрали у мужчины автомобиль Toyota Land Cruiser, пишет "Алтайкрайэнерго".
Сумму ущерба составила 238 тысяч рублей. В суд подали исковое заявление для взыскания задолженности.
Жители дома агрессивно отнеслись к визиту представителей службы безопасности компании и судебных приставов. Мужчина отказался оплачивать задолженность и пытался убежать, спрятав автомобиль Toyota Land Cruiser.
Судебные приставы нашли и арестовали машину.
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