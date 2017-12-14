Ученые определили самый сексуальный тип мужского телосложения

Американские и австралийские исследователи провели эксперимент со 160 женщинами, чтобы узнать самый предпочитаемый ими тип мужского телосложения, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
Участвующие в эксперименте женщины разглядывали фотографии, чтобы выбрать самых привлекательных. Головы мужчин на снимках были скрыты.
В качестве моделей выступали студенты университета из американского города Санта-Барбары. Среди них были те, кто занимается танцами или посещает спортзалы по три-пять раз в неделю. Также перед показом снимков мужчин тестировали на определение физической силы.
Как оказалось, наибольшая корреляция наблюдалась между развиваемой мужчиной силой и оценками его привлекательности женщинами. 70% респонденток выбрали мускулистых мужчин. А высокий рост только увеличивал эту связь на несколько процентов. И наоборот, избыточный вес уменьшал привлекательность.
Интересно, что недавно другие ученые в еще одном эксперименте установили обратное: их подопытные женщины посчитали мужчин с развитой мускулатурой непривлекательными. Но, как считают исследователи, проводившие опыты со снимками студентов из Санта-Барбары, в предыдущем эксперименте показывались фотографии мужчин вместе с головой. Поэтому они считают, что при взгляде на мужчину целиком женщина ведет себя иначе.
"Наши результаты говорят о том, что, даже если у вас есть немного избыточного веса, наличие физической силы делает недостаток не столь значимым. По сути, быть сильным, но слегка полноватым парнем — нормально", — заявили ученые.
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