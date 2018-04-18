Ученые опровергли вред кофе

Сегодня, 06:02.
Жизнь

Употребление кофе не опасно для сердца и даже, наоборот, полезно. К такому выводу пришли австралийские ученые из Института Бейкера, пишет Росбалт.

Кофе.
Кофе. Фото: СС0.

Исследователи проанализировали связь между кофеином и предсердными и желудочковыми нарушениями сердечного ритма. Оказалось, что при употреблении кофе сердце начинает работать лучше, снижается риск фибрилляции предсердий, частота фибрилляции уменьшается на 13%.

У пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда и получали в среднем 353 миллиграмма кофеина в сутки, нормализовалась частота сердечных сокращений.

Ученые говорят, что кофе наносит вред в единичных случаях. Аритмия возникает только у тех, кто принимает "лошадиную" дозу - 9-10 чашек в день.

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