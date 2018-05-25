Ученые рассказали, чем опасен шашлык на углях

Горение угля сопровождается выбросом вредных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые способны вызвать генетические мутации и онкозаболевания, заявляют ученые. ПАУ попадают в организм вместе с готовым мясом, а также "оседают" на коже и легких, передает.

Ученые провели эксперимент. Добровольцев разделили на несколько групп и предложили приготовить шашлык, расположившись на разном расстоянии от мангалов. Анализ показал, что большинство опасных соединений попадает в организм в результате непосредственно употребления мяса.

Исследователи установили, что дозу канцерогенов в легкие и на кожу участники эксперимента получили, вдыхая тот самый "ароматный" дым, который сопутствует процессу приготовления.

Специалисты рекомендуют использовать спецодежду и перчатки во время приготовления шашлыка, а также пользоваться вертикальными мангалами - так дым получается менее насыщенным вредными соединениями.