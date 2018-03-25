Ученые выяснили, что в России теплеет быстрее, чем во всем мире

Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем на всей Земле. Такое заявление сделал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге, пишут Вести.
По сообщению ученого, потепление на территории России связано с ее географическим положением, а также большой площадью снега и льда, от которой отражается солнечное тепло. В результате создается парниковый эффект.
В последние годы особенно быстро потепление происходит в Арктике. Наиболее активно этот регион теплеет в сентябре. Площадь льда продолжает сокращаться. Конечно, полностью лед не исчезнет, потому что Арктика – холодный регион. Но его становится все меньше и меньше, а к середине века останется совсем мало.
Сокращение площади льда служит причиной для резкого понижения температур и длительных морозов в России и в Европе.
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