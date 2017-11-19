Украина получит от США оружие, а сама поделится опытом "борьбы с россиянами"

Информационное агентство приводит слова министра со ссылкой на "Украининформ".

Павел Климкин,

министр иностранных дел Украины:

— Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе паззла, не только от Джавелинах (ракетный комплекс Javelin), а обо всем.

Помимо противотанковых ракетных комплексов Киев рассчитывает получить от США дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны, пояснил министр.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в госдепе сообщили о решении Совета национальной безопасности США рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 млн долларов для покупки ПТРК Javelin.

Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Ранее РИА Новости сообщали, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 год. Он предусматривает выделение 4,6 млрд долларов на "противодействие" России в Европе. В частности, документы одобряют предоставление 350 млн долларов военной помощи Киеву.