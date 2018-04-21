Умер легендарный советский летчик-космонавт

На счету Владимира Ляхова три космических полета общей продолжительностью более 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут.

"Он был примером добросовестного выполнения служебного долга, высокого трудолюбия и дисциплинированности. Ляхов относился к одному из первых поколений советских космонавтов, вписавших немало ярких страниц в славную историю отечественной пилотируемой космонавтики и ЦПК", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Владимир Ляхов служил военным летчиком ПВО по защите дальневосточных рубежей страны. Он выполнял длительные космические полеты основных экспедиций на орбитальные станции "Салют-6" и "Салют-7", участвовал в осуществлении советско-афганского космического полета. После увольнения в запас Владимир Ляхов был председателем правления Общества дружбы СССР — Афганистан, возглавлял Луганское землячество.