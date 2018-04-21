Умерла актриса из фильма "Любовь и голуби"

Накануне Известия писали о том, что Нина Дорошина успокоила поклонников, которых взволновали сообщения о ее госпитализации. Актриса пожаловалась, что иногда у нее болит сердце, но она находится дома.

В августе 2017 года состояние здоровья Нины Дорошиной резко ухудшилось. Народная артистка пожаловалась на то, что у нее недавно отнялись ноги. Серьезные проблемы со здоровьем начались у 82-летней женщины после того, как несколько лет назад она перенесла инфаркт.

Народная артистка России Нина Михайловна Дорошина родилась 3 декабря 1924 года в Москве. Она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Бориса Захавы и Веры Львовой) в 1956 году, сообщает РИА Новости.

Актриса дебютировала в кино, еще будучи студенткой Щукинского училища. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Затем актриса снялась в фильмах "Безумный день" (1956), "Человек родился" (1956), "Люди на мосту" (1959), "Артист из Кохановки" (1961), "Первый троллейбус" (1963), "Лушка" (1964), "Строится мост" (1965), "За всё в ответе" (1972), "По семейным обстоятельствам" (1977) и других.

После невероятного успеха картины "Любовь и голуби" Нина Дорошина отошла от кино. Она выступала на сцене театра "Современник", занималась театральной педагогикой. В течение многих лет преподавала в Театральном училище имени Б. В. Щукина.

Нина Дорошина — Народная артистка РСФСР (1985). В апреле 2006 года ее наградили орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.