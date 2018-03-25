Ураган разгромил село в Алтайском крае

24 марта в Алтайском районе разбушевался ветер. Порывами сносило крыши и провода, об этом рассказали "Алтайской правде" жители села Алтайское.
"К вечеру подул сильный ветер, который гнул деревья. Резко похолодало, затем небо заволокло черными тучами, начался мощный ливень, некоторое время сопровождаемый сильным ветром. У нас стучала крыша. Ливень шел часа три, затем сменился снегом", – сообщила жительница села Алтайское.
Ураган начался в примерно в 16:30, дуло минут 40. В результате повреждены крыши нескольких частных и многоквартирных домов. Без новой кровли осталась школа №3, дом на ул. Советской, 135. У одного из домов часть слетевшей крыши повисла на проводах. Временно не было света в районе больницы, в центре села.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.