Ураган разгромил село в Алтайском крае

Ураган 24 марта 2018 года в селе Алтайское. Фото: www.ap22.ru. Ураган 24 марта 2018 года в селе Алтайское. Фото: www.ap22.ru. Ураган 24 марта 2018 года в селе Алтайское. Фото: www.ap22.ru. Ураган 24 марта 2018 года в селе Алтайское. Фото: www.ap22.ru. Ураган 24 марта 2018 года в селе Алтайское. Фото: www.ap22.ru.

"К вечеру подул сильный ветер, который гнул деревья. Резко похолодало, затем небо заволокло черными тучами, начался мощный ливень, некоторое время сопровождаемый сильным ветром. У нас стучала крыша. Ливень шел часа три, затем сменился снегом", – сообщила жительница села Алтайское.

Ураган начался в примерно в 16:30, дуло минут 40. В результате повреждены крыши нескольких частных и многоквартирных домов. Без новой кровли осталась школа №3, дом на ул. Советской, 135. У одного из домов часть слетевшей крыши повисла на проводах. Временно не было света в районе больницы, в центре села.