Уровень воды в реках Бия и Алей растет

Сегодня, 13:18.
Жизнь

Уровень воды в верховьях Бии в районе Турочака вырос на 38 см, Алея у Рубцовска — на 37 см. Другие реки Алтайского края поднимаются медленнее или их уровень снижается,  сообщает алтайский ЦГМС.

Об в Барнауле. 8 апреля.
Об в Барнауле. 8 апреля. Фото: altapress.ru.

Где уровень воды снизился:

Обь

  • Усть-Чарышская Пристань: 416 см, -5 см за сутки;

  • Барнаул: 415 см, -6 см за сутки;

Чумыш

  • Тальменка: 569 см, -5 см за сутки;

Бия

  • Бийск: 140 см, -2 см за сутки.

В некоторых местах уровень воды поднялся:

Бия

  • Турочак: 210, +38 см за сутки;

Катунь

  • Сростки: 263 см, +11 см за сутки;

Обь

  • Камень-на-Оби: 573 см, +4 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 394 см; +37 см за сутки;

Чарыш

  • Чарышское: -22 см, +11 см за сутки.

Напомним, мэр Барнаула Сергей Дугин рассказал о неутешительном прогнозе по поводу первой волны паводка в краевой столице. По данным администрации, Обь в этом году поднимется как минимум на 6 метров. А это значит, что затопит Затон. Под угрозой также новостройки на Солнечной поляне, улица Просторная и поселок Власиха.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров