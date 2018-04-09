Уровень воды в реках Бия и Алей растет

Где уровень воды снизился:

Обь

Усть-Чарышская Пристань: 416 см, -5 см за сутки;

Барнаул: 415 см, -6 см за сутки;

Чумыш

Тальменка: 569 см, -5 см за сутки;

Бия

Бийск: 140 см, -2 см за сутки.

В некоторых местах уровень воды поднялся:

Бия

Турочак: 210, +38 см за сутки;

Катунь

Сростки: 263 см, +11 см за сутки;

Обь

Камень-на-Оби: 573 см, +4 см за сутки;

Алей

Рубцовск: 394 см; +37 см за сутки;

Чарыш

Чарышское: -22 см, +11 см за сутки.

Напомним, мэр Барнаула Сергей Дугин рассказал о неутешительном прогнозе по поводу первой волны паводка в краевой столице. По данным администрации, Обь в этом году поднимется как минимум на 6 метров. А это значит, что затопит Затон. Под угрозой также новостройки на Солнечной поляне, улица Просторная и поселок Власиха.