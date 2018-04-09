Уровень воды в реках Бия и Алей растет

Уровень воды в верховьях Бии в районе Турочака вырос на 38 см, Алея у Рубцовска — на 37 см. Другие реки Алтайского края поднимаются медленнее или их уровень снижается, сообщает алтайский ЦГМС.
Где уровень воды снизился:
Обь
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Усть-Чарышская Пристань: 416 см, -5 см за сутки;
-
Барнаул: 415 см, -6 см за сутки;
Чумыш
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Тальменка: 569 см, -5 см за сутки;
Бия
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Бийск: 140 см, -2 см за сутки.
В некоторых местах уровень воды поднялся:
Бия
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Турочак: 210, +38 см за сутки;
Катунь
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Сростки: 263 см, +11 см за сутки;
Обь
-
Камень-на-Оби: 573 см, +4 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 394 см; +37 см за сутки;
Чарыш
-
Чарышское: -22 см, +11 см за сутки.
Напомним, мэр Барнаула Сергей Дугин рассказал о неутешительном прогнозе по поводу первой волны паводка в краевой столице. По данным администрации, Обь в этом году поднимется как минимум на 6 метров. А это значит, что затопит Затон. Под угрозой также новостройки на Солнечной поляне, улица Просторная и поселок Власиха.
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