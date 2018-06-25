В "Адриатике" прокомментировали информацию о том, что в их бассейне чуть не утонул барнаулец

В "Адриатике" сообщили, что инцидент не имеет отношения к фитнес-центру и "произошел в сторонней организации". Они не уточнили, где именно случился этот инцидент.

По словам очевидцев, во время вечеринки один из гостей прыгнул в бассейн и ногами почувствовал тело на дне. Пострадавшего вытащили из воды и стали откачивать. Известно, что юноша выжил, его увезли в больницу.

По предварительной информации, парень оказался на дне бассейна в результате несчастного случая.