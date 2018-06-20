На Алтае в реке утонула маленькая девочка

В Республике Алтай 18 июня в реке утонула девочка, сообщает ГУ МЧС России региона.
Трагедия произошла в селе Турочак. Девочка 2005 года рождения с подругами без разрешения взрослых купалась в реке Лебедь. Школьница утонула.
Для проведения поисковых работ в село направили спасателей с водолазным оборудованием.
Напомним, в Республике Алтай вечером 4 июня во время переправы три человека, среди которых ребенок, упали в реку и исчезли из зоны видимости. Людей до сих пор не нашли.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.