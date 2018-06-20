На Алтае в реке утонула маленькая девочка

Трагедия произошла в селе Турочак. Девочка 2005 года рождения с подругами без разрешения взрослых купалась в реке Лебедь. Школьница утонула.

Для проведения поисковых работ в село направили спасателей с водолазным оборудованием.

Напомним, в Республике Алтай вечером 4 июня во время переправы три человека, среди которых ребенок, упали в реку и исчезли из зоны видимости. Людей до сих пор не нашли.