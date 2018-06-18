В Алтайском крае в реке Чумыш утонула пьяная женщина

В Заринске вечером 15 июня в реке утонула 39-летняя женщина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Инцидент произошел на реке Чумыш. По словам очевидцев, женщина выпила и решила пойти купаться. На середине реки она начала тонуть.
Женщину вытащили из воды местные жители, однако спасти ее не удалось. Медики констатировали смерть.
Напомним, 9 июня в Камне-на-Оби в карьере утонул молодой мужчина.
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