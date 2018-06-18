В Алтайском крае в реке Чумыш утонула пьяная женщина

Инцидент произошел на реке Чумыш. По словам очевидцев, женщина выпила и решила пойти купаться. На середине реки она начала тонуть.

Женщину вытащили из воды местные жители, однако спасти ее не удалось. Медики констатировали смерть.

Напомним, 9 июня в Камне-на-Оби в карьере утонул молодой мужчина.