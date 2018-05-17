В Алтайский край пытались ввезти 48 голов краснокнижных пеликанов. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. В Алтайский край пытались ввезти 48 голов краснокнижных пеликанов. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. В Алтайский край пытались ввезти 48 голов краснокнижных пеликанов. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Автомобилем управлял гражданин Республики Казахстан. В салоне машины стоял резкий запах уксуса, а водитель при опросе заметно нервничал. Досмотр провели, потому что от владельца машины не получили внятного ответа по поводу запаха.

— В салоне транспортного средства сотрудниками пограничного управления были выявлены полиэтиленовые свертки, в которых находилось около 50 сушеных голов с клювами (пеликана кудрявого и розового пеликана), принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, — отмечают в ведомстве.

Груз спрятали под защитой заднего левого крыла, за обшивкой задней двери багажника и в технологических нишах машины, а также в двойном дне сумок с личными вещами.

Выяснилось, что головы получили в Алма-Ате и хотели везти в Новосибирск. Груз изъяли. Злоумышленнику грозит лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.