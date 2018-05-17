В Алтайский край пытались ввезти 48 голов краснокнижных пеликанов

В автомобильном пункте пропуска "Михайловка" 11 мая сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю досмотрели автомобиль из Казахстана. В салоне были спрятаны головы пеликана, сообщает пресс-служба ведомства.
Автомобилем управлял гражданин Республики Казахстан. В салоне машины стоял резкий запах уксуса, а водитель при опросе заметно нервничал. Досмотр провели, потому что от владельца машины не получили внятного ответа по поводу запаха.
— В салоне транспортного средства сотрудниками пограничного управления были выявлены полиэтиленовые свертки, в которых находилось около 50 сушеных голов с клювами (пеликана кудрявого и розового пеликана), принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, — отмечают в ведомстве.
Груз спрятали под защитой заднего левого крыла, за обшивкой задней двери багажника и в технологических нишах машины, а также в двойном дне сумок с личными вещами.
Выяснилось, что головы получили в Алма-Ате и хотели везти в Новосибирск. Груз изъяли. Злоумышленнику грозит лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.
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