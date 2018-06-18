В алтайском городе акушера-гинеколога будут судить за травму пациентки

В Бийске будут судить акушера-гинеколога одной из женских консультаций. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пациентке, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Во время предварительного следствия установили, что в январе 2017 года местная жительница обратилась к акушеру-гинекологу для проведения стандартной медицинской процедуры.
При оказании медпомощи врач повредила внутренние органы. Здоровье пациентки ухудшилось, появилась необходимость в экстренной операции.
Из-за некачественной медпомощи здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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