В алтайском городе из-за игр детей вспыхнул дом, жильцов увезли в больницу

В Камне-на-Оби вечером 27 марта произошел пожар в доме. Возгорание началось из-за того, что дети играли с зажигалкой, пишут "Каменские известия"
Пожар произошел около 17 часов в доме на улице Магистральной. Дети были в спальне одни и играли с зажигалкой. В соседней комнате спали мама детей, бабушка и дедушка вместе с 2-летним ребенком.
Женщина проснулась от запаха гари и увидела, что в комнате горит диван. Детей вывели на улицу. Мебель пытались тушить самостоятельно, но не удалось. Вскоре соседи вызвали пожарных.
Жильцов дома увезли в больницу, они отравились продуктами горения. После оказания помощи мужчина от госпитализации отказался. Жизни и здоровью детей также ничего не угрожает.Они вместе с мамой разместились у родственников. Одна из жильцов дом находится в реанимационном отделении больницы.
Сейчас в доме жить нельзя, однако кровля и строительные конструкции от огня не пострадали.
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