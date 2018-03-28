В алтайском городе из-за игр детей вспыхнул дом, жильцов увезли в больницу

Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби 27 марта. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.

Пожар произошел около 17 часов в доме на улице Магистральной. Дети были в спальне одни и играли с зажигалкой. В соседней комнате спали мама детей, бабушка и дедушка вместе с 2-летним ребенком.

Женщина проснулась от запаха гари и увидела, что в комнате горит диван. Детей вывели на улицу. Мебель пытались тушить самостоятельно, но не удалось. Вскоре соседи вызвали пожарных.

Жильцов дома увезли в больницу, они отравились продуктами горения. После оказания помощи мужчина от госпитализации отказался. Жизни и здоровью детей также ничего не угрожает.Они вместе с мамой разместились у родственников. Одна из жильцов дом находится в реанимационном отделении больницы.

Сейчас в доме жить нельзя, однако кровля и строительные конструкции от огня не пострадали.