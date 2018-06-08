В алтайском городе парень снял деньги с чужой карты, а потом вернул найденный телефон

Задержанный рассказал, что нашел телефон в салоне такси. Чтобы узнать, кому он принадлежит, молодой человек стал просматривать телефонную книгу. Тогда же юноша обратил внимание, что к номеру подключен мобильный банк.

Злоумышленник также выяснил, что хозяйкой телефона — жительница города Гурьевск в Кемеровской области. Женщина была в гостях у подруги в Бийске. Прежде чем вернуть чужой телефон, молодой человек прошел к банкомату и перевел часть суммы себе. Он не снял все деньги, потому что надеялся, что хозяйка не заметит пропажу. Также злоумышленник стер последнее сообщение о снятии денег. После этого он вернул телефон.

Однако план юноши провалился: пострадавшая заметила пропажу денег. Женщина обратилась в полицию. Бийчанину предъявили обвинение по статье о краже, Материалы дела направили в суд.