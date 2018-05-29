В Алтайском крае ищут мужчину с татуировками на предплечьях

Сегодня, 14:55.
Происшествия

В селе Тогул Тогульского района 8 апреля пропал 65-летний Николай Голомедов, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В связи с пропажей мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Приметы пропавшего:

Николай Голомедов.
Николай Голомедов.
  • на вид около 60 лет,
  • рост 175 см.,
  • худощавого телосложения,
  • в затылочной области головы залысины,
  • глаза серые,
  • на спине следы от ожогов,
  • на предплечьях татуировки.

Всем,кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8(385-2) 29-80-39, 29-80-02 или 02, 102 (с мобильного).

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