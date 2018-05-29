В Алтайском крае ищут мужчину с татуировками на предплечьях

В связи с пропажей мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Приметы пропавшего:

Николай Голомедов.

на вид около 60 лет,

рост 175 см.,

худощавого телосложения,

в затылочной области головы залысины,

глаза серые,

на спине следы от ожогов,

на предплечьях татуировки.

Всем,кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8(385-2) 29-80-39, 29-80-02 или 02, 102 (с мобильного).