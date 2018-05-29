В Алтайском крае ищут мужчину с татуировками на предплечьях

В селе Тогул Тогульского района 8 апреля пропал 65-летний Николай Голомедов, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
В связи с пропажей мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Приметы пропавшего:
- на вид около 60 лет,
- рост 175 см.,
- худощавого телосложения,
- в затылочной области головы залысины,
- глаза серые,
- на спине следы от ожогов,
- на предплечьях татуировки.
Всем,кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8(385-2) 29-80-39, 29-80-02 или 02, 102 (с мобильного).
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