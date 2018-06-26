В Алтайском крае ищут пенсионера с повязкой на горле

Приметы пропавшего:

Анатолий Польских.

рост 170 см,

худощавого телосложения,

волосы седые, короткие,

глаза серо-голубые.

Был одет (предположительно):

сине-зеленая рубашка в клетку,

черные трико.

Особые приметы:

носит очки,

повязка на горле.

Может нуждаться в помощи медиков.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.