В Алтайском крае ищут пенсионера с повязкой на горле

Сегодня, 18:23.
Жизнь

В поселке Веселая Дубрава Новичихинского района 22 июня пропал 70-летний Анатолий Польских, сообщает "Лиза Алерт".

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.

Приметы пропавшего:

Анатолий Польских.
Анатолий Польских.
  • рост 170 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы седые, короткие,
  • глаза серо-голубые.

Был одет (предположительно):

  • сине-зеленая рубашка в клетку,
  • черные трико.

Особые приметы:

  • носит очки,
  • повязка на горле.

Может нуждаться в помощи медиков.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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