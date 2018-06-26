В Алтайском крае ищут пенсионера с повязкой на горле

В поселке Веселая Дубрава Новичихинского района 22 июня пропал 70-летний Анатолий Польских, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- рост 170 см,
- худощавого телосложения,
- волосы седые, короткие,
- глаза серо-голубые.
Был одет (предположительно):
- сине-зеленая рубашка в клетку,
- черные трико.
Особые приметы:
- носит очки,
- повязка на горле.
Может нуждаться в помощи медиков.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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