В Алтайском крае ищут родственников мужчины, который живет в больнице 10 лет

Волонтеры просят помочь опознать мужчину, который уже десять лет живет в больнице Алтайского края, сообщает "Лиза Алерт". На вид ему около 35 лет.
Неизвестного нашли на площади Победы в Барнауле 3 ноября 2008 года.
Приметы мужчины:
- рост 165 см,
- среднего телосложения,
- волосы черные,
- глаза карие.
Одет:
- серая кофта,
- темно-синие джинсы.
Особые приметы:
- шрам 20 см в области сердца.
Всех, кто знает, кто этот неизвестный мужчина или его родственников, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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