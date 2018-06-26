В Алтайском крае ищут родственников мужчины, который живет в больнице 10 лет

Сегодня, 12:41.
Жизнь

Волонтеры просят помочь опознать мужчину, который уже десять лет живет в больнице Алтайского края, сообщает "Лиза Алерт". На вид ему около 35 лет. 

В больнице.
В больнице. Фото: СС0.

Неизвестного нашли на площади Победы в Барнауле 3 ноября 2008 года.

Приметы мужчины:

Неизвестный мужчина.
Неизвестный мужчина.
  • рост 165 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы черные,
  • глаза карие.

Одет:

  • серая кофта,
  • темно-синие джинсы.

Особые приметы:

  • шрам 20 см в области сердца.

Всех, кто знает, кто этот неизвестный мужчина или его родственников, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров