В Алтайском крае ищут родственников мужчины, который живет в больнице 10 лет

Неизвестного нашли на площади Победы в Барнауле 3 ноября 2008 года.

Приметы мужчины:

Неизвестный мужчина.

рост 165 см,

среднего телосложения,

волосы черные,

глаза карие.

Одет:

серая кофта,

темно-синие джинсы.

Особые приметы:

шрам 20 см в области сердца.

Всех, кто знает, кто этот неизвестный мужчина или его родственников, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.