В Алтайском крае ищут психически больного мужчину в тельняшке

Вчера, 20:16.
Жизнь

В Алтайском крае ищут 61-летнего Павла Шихалева. Он ушел из дома в поселке Новые Зори Павловского района 4 июня. Мужчину до сих пор ищут, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • на вид 60 лет,
  • рост 160-174 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы прямые, седые, лобная лысина
  • борода.
Павел Шихалев.
Павел Шихалев.

Мужчина страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.

Был одет:

  • тельняшка бело-голубого цвета,
  • спортивные штаны темно-синего цвета,
  • сланцы черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится Павел Шихалев или почему он исчез, просят сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, сот. 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 ил в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).

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