В Алтайском крае ищут психически больного мужчину в тельняшке

В Алтайском крае ищут 61-летнего Павла Шихалева. Он ушел из дома в поселке Новые Зори Павловского района 4 июня. Мужчину до сих пор ищут, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Приметы пропавшего:
- на вид 60 лет,
- рост 160-174 см,
- худощавого телосложения,
- волосы прямые, седые, лобная лысина
- борода.
Мужчина страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.
Был одет:
- тельняшка бело-голубого цвета,
- спортивные штаны темно-синего цвета,
- сланцы черного цвета.
Всех, кто что-либо знает о том, где находится Павел Шихалев или почему он исчез, просят сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, сот. 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 ил в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).
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