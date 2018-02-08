В Алтайском крае ищут психически больного мужчину в тельняшке

Приметы пропавшего:

на вид 60 лет,

рост 160-174 см,

худощавого телосложения,

волосы прямые, седые, лобная лысина

борода.

Павел Шихалев.

Мужчина страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.

Был одет:

тельняшка бело-голубого цвета,

спортивные штаны темно-синего цвета,

сланцы черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится Павел Шихалев или почему он исчез, просят сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, сот. 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 ил в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).