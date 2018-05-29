В Алтайском крае мужчина напал на продавца с ножом, извинился и попросил позвонить в полицию

Жителя Павловска обвиняют в разбойном нападении на продуктовый магазин, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным ведомства, мужчина выпивал с другом. Ночью, когда алкоголь закончился, приятель ушел спать, а обвиняемый решить украсть выпивку.
Мужчина взял из дома кухонный нож, надел рукавицы и отправился к продуктовому магазину, который работал круглосуточно. Обвиняемый убедился, что других покупателей рядом нет, и ворвался внутрь.
— Он перепрыгнул через прилавок, схватил продавца одной рукой сзади за волосы, приставил к шее женщины нож и потребовал отдать ему все деньги, которые есть в кассе. Данное требование женщина выполнила, после чего разбойник потребовал сложить в пакет две бутылки водки, бутылку лимонада и две пачки сигарет, — отмечают в ведомстве.
После этого злоумышленник отпустил продавца. Мужчина извинился и попросил вызвать полицию. Обвиняемый сбежал, прихватив с собой товар и 2200 рублей.
Злоумышленника задержали в течение 2 часов у него дома. Там обнаружили две пустые бутылки из-под лимонада и водки, а также другую недопитая бутылку водки, пачку из-под сигарет, похищенных в магазине и нож.
Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.
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