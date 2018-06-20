Это Нео: в Алтайском крае мужчина увернулся от пули зятя

По данным следствия, обвиняемый часто ссорился с братом своей гражданской жены. Родственник заступался за сестру, над которой издевался сожитель.

Вечером 14 июня злоумышленник без спроса взял ружье у фермера и поехал домой. Там он наставил оружие на обидчика и выстрелил несколько раз. Мужчина увернулся от выстрелов и отобрал ружье у гражданского мужа сестры. Потерпевший получил ранение руки.

Мужчину арестовали. Расследование продолжается.