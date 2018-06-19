В Алтайском крае мужчина выстрелил из винтовки в спину ребенка

Подсудимый выпивал у друга и заметил чужую пневматическую винтовку. Он вышел на улицу и увидел там мужчину, который вез ребенка на велосипеде. Злоумышленнику стало интересно, долетит ли пуля до незнакомцев и он выстрелил в их сторону. Пуля попала в спину ребенка.

—Мужчина остановил велосипед и пошел в сторону злоумышленника. Тогда подсудимый направил ствол винтовки в ноги незнакомца и выстрелил еще раз. Пуля не причинила вреда. После этого злоумышленник убежал, — отмечают в ведомстве

Меньше чем через месяц подсудимый сел за руль пьяным.

Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Однако это решение обжаловал прокурор. В итоге злоумышленнику назначили наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.