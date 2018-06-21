На Алтае пенсионер 10 дней плыл к сыну в Барнаул на самодельном плоту и застрял у моста

Сегодня, 15:45.
Жизнь

В поселке Факел социализма в Поспелихинском районе 17 июня у моста застрял плот пожилого мужчины. Выяснилось, что пенсионер несколько дней плывет к своему сыну, который живет в Барнауле, пишет газета "Новый путь".

В Алтайском крае пенсионер 10 дней плыл к сыну на самодельном плоту и застрял у моста. Фото: pospeliha.ru.
В Алтайском крае пенсионер 10 дней плыл к сыну на самодельном плоту и застрял у моста. Фото: pospeliha.ru.
В Алтайском крае пенсионер 10 дней плыл к сыну на самодельном плоту и застрял у моста. Фото: pospeliha.ru.
В Алтайском крае пенсионер 10 дней плыл к сыну на самодельном плоту и застрял у моста. Фото: pospeliha.ru.

На помощь к мужчине отправились спасатели. Пенсионер рассказал, что он живет в Рубцовске и решил доплыть в гости к сыну в Барнаул.

К своему путешествию мужчина готовился заранее. Он сделал из досок каркас плота и козырек для защиты от непогоды. На строительство ушло 1500 пластиковых бутылок. С собой пенсионер взял вещи, посуду и удочки.

Из Рубцовска мужчина выдвинулся 6 июня. Пенсионер плыл 10 суток и уперся в мост. Он не смог преодолеть эту преграду, вызвать подмогу по телефону не получилось.

Плот дрейфовал в Поспелихинском районе целый день, пока мужчину не заметили местные жители. Они и вызвали спасателей.

Пенсионеру помогли перенести плот. После этого он продолжил плавание. Добрался ли путешественник до Барнаула, неизвестно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров