На Алтае пенсионер 10 дней плыл к сыну в Барнаул на самодельном плоту и застрял у моста

В Алтайском крае пенсионер 10 дней плыл к сыну на самодельном плоту и застрял у моста. Фото: pospeliha.ru. В Алтайском крае пенсионер 10 дней плыл к сыну на самодельном плоту и застрял у моста. Фото: pospeliha.ru. В Алтайском крае пенсионер 10 дней плыл к сыну на самодельном плоту и застрял у моста. Фото: pospeliha.ru. В Алтайском крае пенсионер 10 дней плыл к сыну на самодельном плоту и застрял у моста. Фото: pospeliha.ru.

На помощь к мужчине отправились спасатели. Пенсионер рассказал, что он живет в Рубцовске и решил доплыть в гости к сыну в Барнаул.

К своему путешествию мужчина готовился заранее. Он сделал из досок каркас плота и козырек для защиты от непогоды. На строительство ушло 1500 пластиковых бутылок. С собой пенсионер взял вещи, посуду и удочки.

Из Рубцовска мужчина выдвинулся 6 июня. Пенсионер плыл 10 суток и уперся в мост. Он не смог преодолеть эту преграду, вызвать подмогу по телефону не получилось.

Плот дрейфовал в Поспелихинском районе целый день, пока мужчину не заметили местные жители. Они и вызвали спасателей.

Пенсионеру помогли перенести плот. После этого он продолжил плавание. Добрался ли путешественник до Барнаула, неизвестно.