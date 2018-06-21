На Алтае пенсионер 10 дней плыл к сыну в Барнаул на самодельном плоту и застрял у моста

В поселке Факел социализма в Поспелихинском районе 17 июня у моста застрял плот пожилого мужчины. Выяснилось, что пенсионер несколько дней плывет к своему сыну, который живет в Барнауле, пишет газета "Новый путь".
На помощь к мужчине отправились спасатели. Пенсионер рассказал, что он живет в Рубцовске и решил доплыть в гости к сыну в Барнаул.
К своему путешествию мужчина готовился заранее. Он сделал из досок каркас плота и козырек для защиты от непогоды. На строительство ушло 1500 пластиковых бутылок. С собой пенсионер взял вещи, посуду и удочки.
Из Рубцовска мужчина выдвинулся 6 июня. Пенсионер плыл 10 суток и уперся в мост. Он не смог преодолеть эту преграду, вызвать подмогу по телефону не получилось.
Плот дрейфовал в Поспелихинском районе целый день, пока мужчину не заметили местные жители. Они и вызвали спасателей.
Пенсионеру помогли перенести плот. После этого он продолжил плавание. Добрался ли путешественник до Барнаула, неизвестно.
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