В Алтайском крае прогнозируют похолодание в течение дня, метели и усиление ветра

В Алтайском крае сутки 10 ноября и ночью 11-го ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, местами метели, похолодание и сильный гололед на дороге.

10 ноября в крае ожидается температура -1...+4 с похолоданием в течение дня. В субботу, 11 ноября, столбик термометра опустится до -3...-8. Из-за плохих погодных условий возможно увеличение количества ДТП. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.