В Алтайском крае прогнозируют похолодание в течение дня, метели и усиление ветра

В Алтайском крае сутки 10 ноября и ночью 11-го ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, местами метели, похолодание и сильный гололед на дороге.
10 ноября в крае ожидается температура -1...+4 с похолоданием в течение дня. В субботу, 11 ноября, столбик термометра опустится до -3...-8.
Из-за плохих погодных условий возможно увеличение количества ДТП. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.