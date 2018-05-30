В Алтайском крае пропал мужчина с большой лобной залысиной

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Происшествия

В Горняке 28 мая пропал 39-летний Александр Ильченко, сообщает "Лиза Алерт".

Волонтеры на поиске.
Волонтеры на поиске. Фото: vk.com/la_altay.

Приметы пропавшего:

Александр Ильченко.
Александр Ильченко.
  • Рост: 180 см.
  • Телосложение xудощавое
  • Глаза серо-зеленые
  • Волосы черные, короткие

Был одет:

  • синяя ветровка с красными вставками на рукавах
  • серые джинсы
  • черные кроссовки

Особые приметы:

  • большая лобная залысина

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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