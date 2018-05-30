В Алтайском крае пропал мужчина с большой лобной залысиной

Приметы пропавшего:

Александр Ильченко.

Рост: 180 см.

Телосложение xудощавое

Глаза серо-зеленые

Волосы черные, короткие

Был одет:

синяя ветровка с красными вставками на рукавах

серые джинсы

черные кроссовки

Особые приметы:

большая лобная залысина

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.