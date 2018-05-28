В Алтайском крае разыскивают пропавшего мужчину в черной кепке

21 мая ушел из дома и до сих пор не вернулся 34-летний рубцовчанин Александр Гончаров. Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит откликнуться всех, кто что-либо знает о месте нахождения пропавшего.

Приметы Александр Гончарова: рост 180 см, среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые.



Был одет: тёмный спортивный костюм, чёрно-белые кроссовки, чёрная кепка. Свидетели могут сообщить информацию по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.