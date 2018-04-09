В Алтайском крае резко испортится погода

Сегодня, 17:49.
Жизнь

На большей части Алтайского края 10 апреля прогнозируют ухудшение погоды, сообщает ГУ МЧС региона.

Дождь, ветер, зонт.
Дождь, ветер, зонт. Фото: СС0.

Ночью в крае ожидают дождь и мокрый снег. В северо-западных и предгорных районах прогнозируют сильные осадки. Также возможен ветер 7-12 м/c, местами порывы достигнут 17-22 м/c. По данным синоптиков, температура воздуха ночью будет -3...+2, а днем +4...+9.

Сильные осадки спровоцируют интенсивное таяние снега и разлив малых рек. Талые воды могут стать причиной локальных подтоплений пониженных участков местности.

Из-за непогоды МЧС прогнозирует возможные ЧС: обрывы линий электропередач, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Алтайского края держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров