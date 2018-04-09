В Алтайском крае резко испортится погода

На большей части Алтайского края 10 апреля прогнозируют ухудшение погоды, сообщает ГУ МЧС региона.
Ночью в крае ожидают дождь и мокрый снег. В северо-западных и предгорных районах прогнозируют сильные осадки. Также возможен ветер 7-12 м/c, местами порывы достигнут 17-22 м/c. По данным синоптиков, температура воздуха ночью будет -3...+2, а днем +4...+9.
Сильные осадки спровоцируют интенсивное таяние снега и разлив малых рек. Талые воды могут стать причиной локальных подтоплений пониженных участков местности.
Из-за непогоды МЧС прогнозирует возможные ЧС: обрывы линий электропередач, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Алтайского края держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.
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