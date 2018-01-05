В Алтайском крае выступил шансонье Вилли Токарев: фото и видео из соцсетей

Вчера, 17:40.
Культура

В развлекательном комплексе  "Altai Palace" 3 января выступил легендарный шансонье  Вилли Токарев. Зрители были в восторге от концерта любимого музыканта.

Вилли Токарев на Алтае.
Вилли Токарев на Алтае. Фото: instagram.com/lovekristall/.

Вили Токарев стал народным, или даже всенародным, с первого появления в киосках звукозаписи его альбома "В шумном балагане", а затем и "Над Гудзоном". Это было начало 1980-ых — в начале его всесоюзной славы.

Публикация от @fotinanws_

Наш крутой Вилли Токарев!

Публикация от Галкина Татьяна (@galkina5759)

Публикация от @fotinanws_

Зрители не только услышали любимые хиты, но и смогли пообщаться с музыкантом.

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