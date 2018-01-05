В Алтайском крае выступил шансонье Вилли Токарев: фото и видео из соцсетей

Вили Токарев стал народным, или даже всенародным, с первого появления в киосках звукозаписи его альбома "В шумном балагане", а затем и "Над Гудзоном". Это было начало 1980-ых — в начале его всесоюзной славы.

Зрители не только услышали любимые хиты, но и смогли пообщаться с музыкантом.