В Алтайском крае выступил шансонье Вилли Токарев: фото и видео из соцсетей

В развлекательном комплексе "Altai Palace" 3 января выступил легендарный шансонье Вилли Токарев. Зрители были в восторге от концерта любимого музыканта.
Вили Токарев стал народным, или даже всенародным, с первого появления в киосках звукозаписи его альбома "В шумном балагане", а затем и "Над Гудзоном". Это было начало 1980-ых — в начале его всесоюзной славы.
Зрители не только услышали любимые хиты, но и смогли пообщаться с музыкантом.
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