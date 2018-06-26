В Алтайском крае женщина обматерила полицейского и угрожала топором

В Алтайском крае женщину осудили за угрозу применения насилия в отношении представителя власти, сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что весной жительница Тальменского района была в ограде своего дома. К ней приехал старший инспектор по делам несовершеннолетних. Он предложил женщине пройти в служебный автомобиль, чтобы она объяснила факт оскорбления несовершеннолетней.
Женщина не послушала полицейского и стала ругаться матом. После этого она взяла в руку топор и начала угрожать инспектору.
На суде злоумышленница признала свою вину, публично извинилась и раскаялась в содеянном. Женщину приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок возложением дополнительных обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу.
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