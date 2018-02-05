В Алтайском крае женщину жестоко избили совком и угрожали отрезать ножом волосы

В селе Панкрушиха женщина жестоко наказала обидчицу и выложила видео в интернет. На кадрах видно, что сельчанка бьет женщину железным совком и угрожает остричь наголо, пишут "Каменские известия".
На кадрах видно, что женщины жестоко издеваются над своей обидчицей. Ее бьют, а потом одна из участниц конфликта садится сверху и грозится отрезать волосы ножом.
Полицейские проводят проверку. Они выяснили, что избиение произошло 27 января. Потерпевшей 21 год, женщине, которая наносила удары 25, а ее подельнице — 23 года.
Потерпевшая проходит медицинское обследование в Панкрушихинской ЦРБ. Позже каменские судмедэксперты определят степень тяжести телесных повреждений.
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