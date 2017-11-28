В алтайском селе запустили водяную скважину

В Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края сообщили, что в сентябре провели капитальный ремонт эксплуатационной скважины в селе Колывань. После ее подключения к сетям водопровода и анализа качества воды объект запустили в эксплуатацию. К 10 ноября скважина уже работала.

В 2017 этом году из краевого бюджета выделили 122,5 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края. Эти средства направили на проведение капитального ремонта, а в некоторых случаях на бурение — всего 100 скважин в 94 населенных пунктах.