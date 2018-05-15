В АлтГУ расформируют юрфак, чтобы избавиться от неугодного декана

По данным "Банкфакса", документы на создание нового института начали оформлять 10 мая. После реформы возглавлять теперь уже бывший юрфак будет не избираемый Ученым советом декан, а директор, которого назначает ректор. "Банкфакс" предполагает, что руководителем новой структуры станет Антон Васильев, который сейчас находится в статусе и.о. декана.

Действующему декану Наталье Карловой при создании нового института по закону должны были предложить альтернативы по трудоустройству. По данным "Банкфакса", Карловой предложили три позиции — лаборанта, технички и уборщицы санузлов. Декан ожидаемо отказалась от этих предложений.

Комментарий пресс-службы АлтГУ altapress.ru оперативно не удалось. Однако в вузе подтвердили, что решение о создании Института государства и права было принято еще в апреле на заседании Ученого совета.

Сейчас на базе опорного вуза уже действуют два института: экономики, менеджмента и информационных систем, а также педагогического образования.

В чем суть конфликта Карловой и АлтГУ?

Наталья Карлова временно ушла с поста после скандала с выговором ей от руководства вуза. Ее наказали за то, что она лишила премии экс-декана факультета, профессора Виталия Сорокина.

Карлова подала в суд и выиграла его. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. Однако после решения суда Карлова так и не смогла приступить к своим обязанностям. Сначала ее отправили в командировку в Казахстан, потом предложили уйти в отпуск.

Во время судебных разбирательств место декана занял бывший представитель губернатора и регионального правительства в Алтайском краевом Заксобрании Антон Васильев. Он также возглавляет кафедру теории государства и права.