В АлтГУ расформируют юрфак, чтобы избавиться от неугодного декана

В АлтГУ намерены расформировать юридический факультет и создать на его базе Институт государства и права. Таким образом, ректорат получит возможность убрать с поста декана юрфака Наталью Карлову, конфликт с которой тянется с прошлого года. Карловой уже предложили альтернативные позиции в новой структуре — лаборанта, технички и уборщицы санузлов, сообщает "Банкфакс".
По данным "Банкфакса", документы на создание нового института начали оформлять 10 мая. После реформы возглавлять теперь уже бывший юрфак будет не избираемый Ученым советом декан, а директор, которого назначает ректор. "Банкфакс" предполагает, что руководителем новой структуры станет Антон Васильев, который сейчас находится в статусе и.о. декана.
Действующему декану Наталье Карловой при создании нового института по закону должны были предложить альтернативы по трудоустройству. По данным "Банкфакса", Карловой предложили три позиции — лаборанта, технички и уборщицы санузлов. Декан ожидаемо отказалась от этих предложений.
Комментарий пресс-службы АлтГУ altapress.ru оперативно не удалось. Однако в вузе подтвердили, что решение о создании Института государства и права было принято еще в апреле на заседании Ученого совета.
Сейчас на базе опорного вуза уже действуют два института: экономики, менеджмента и информационных систем, а также педагогического образования.
В чем суть конфликта Карловой и АлтГУ?
Наталья Карлова временно ушла с поста после скандала с выговором ей от руководства вуза. Ее наказали за то, что она лишила премии экс-декана факультета, профессора Виталия Сорокина.
Карлова подала в суд и выиграла его. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. Однако после решения суда Карлова так и не смогла приступить к своим обязанностям. Сначала ее отправили в командировку в Казахстан, потом предложили уйти в отпуск.
Во время судебных разбирательств место декана занял бывший представитель губернатора и регионального правительства в Алтайском краевом Заксобрании Антон Васильев. Он также возглавляет кафедру теории государства и права.
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