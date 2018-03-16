В американском штате Флорида обрушился мост, есть погибшие

По предварительным данным, мост расположен недалеко от кампуса Международного университета Флориды в Майами.

В результате обрушения погибли от 6 до 10 человек, об этом рассказал сенатор от штата Флорида Билл Нельсон, пишут "Известия".

My Thoughts and prayers go out for those victims in Florida this state has been through a lot we need better and stronger infrastructure. #Miami pic.twitter.com/3xXsJ5s9AU — Mark Kennedy (@MarkKenn4Trump) 15 марта 2018 г.

"Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до 10 человек", — отметил Нельсон в эфире телеканала Fox News.

Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы, сообщают РИА Новости.