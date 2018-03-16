В американском штате Флорида обрушился мост, есть погибшие

Сегодня, 09:10.
Происшествия

Пешеходный мост обрушился в американском штате Флорида, сообщают "Известия".

В американском штате Флорида обрушился мост.
В американском штате Флорида обрушился мост. Фото: "Скриншот видео CBC News на youtube.com.

По предварительным данным, мост расположен недалеко от кампуса Международного университета Флориды в Майами.

В результате обрушения погибли от 6 до 10 человек, об этом рассказал сенатор от штата Флорида Билл Нельсон, пишут "Известия".

"Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до 10 человек", — отметил Нельсон в эфире телеканала Fox News. 

Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы, сообщают РИА Новости.

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