В американском штате Флорида обрушился мост, есть погибшие

Пешеходный мост обрушился в американском штате Флорида, сообщают "Известия".
По предварительным данным, мост расположен недалеко от кампуса Международного университета Флориды в Майами.
В результате обрушения погибли от 6 до 10 человек, об этом рассказал сенатор от штата Флорида Билл Нельсон, пишут "Известия".
My Thoughts and prayers go out for those victims in Florida this state has been through a lot we need better and stronger infrastructure. #Miami pic.twitter.com/3xXsJ5s9AU— Mark Kennedy (@MarkKenn4Trump) 15 марта 2018 г.
"Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до 10 человек", — отметил Нельсон в эфире телеканала Fox News.
Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы, сообщают РИА Новости.
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