В Барнауле аварийно сел самолет, летевший в Санкт-Петербург

Самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро" приземлился в 7:40. Источник altapress.ru сообщил, что на борту находилось около 90 человек.

При снижении на посадку лайнера сработало табло: горит левый двигатель. Об особом случае в полете сообщили наземным службам. При повторном включении табло сообщение о возгорании исчезло.

Самолет встречали аварийно-спасательное формирование аэропорта и специалисты МЧС. Всего были задействованы 20 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет.

Пассажиры, летевшие в Санкт-Петербург, находятся в здании аэровокзала и пьют кофе. Они ожидают резервный борт, который доставит их к месту назначения. Во время полета паники не было.

Создана комиссия для расследования инцидента. Ее возглавляет инспектор по безопасности полетов.