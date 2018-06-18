В Барнауле аварийно сел самолет, летевший в Санкт-Петербург

В барнаульском аэропорту имени Г.С.Титова утром 18 июня совершил аварийную посадку самолет, выполнявший рейс Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро" приземлился в 7:40. Источник altapress.ru сообщил, что на борту находилось около 90 человек.
При снижении на посадку лайнера сработало табло: горит левый двигатель. Об особом случае в полете сообщили наземным службам. При повторном включении табло сообщение о возгорании исчезло.
Самолет встречали аварийно-спасательное формирование аэропорта и специалисты МЧС. Всего были задействованы 20 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет.
Пассажиры, летевшие в Санкт-Петербург, находятся в здании аэровокзала и пьют кофе. Они ожидают резервный борт, который доставит их к месту назначения. Во время полета паники не было.
Создана комиссия для расследования инцидента. Ее возглавляет инспектор по безопасности полетов.
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