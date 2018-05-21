В Барнауле частично включили отопление

Власти отмечают, что подача тепла возобновляется по контурам ТЭЦ-2, МУП "Энергетик" по обращениям руководителей социальных учреждений. Уже отапливаются 25 детских садов и 20 медицинский учреждений.

Напомним, в Барнауле отопительный сезон закончился 10 мая, на неделю позже, чем в прошлом году. В течение пяти дней среднесуточная температура превышала восемь градусов. Из-за высокого износа сетей начало ремонтных работ нельзя было откладывать.

По контуру ТЭЦ-3 возобновить отопление невозможно. Идут гидравлические испытания сетей, которые нужны для повышения надежности.