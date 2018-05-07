Четверых барнаульцев осудят за изготовление и продажу поддельных медкнижек

Вчера, 21:22.
Происшествия

Четырех жителей Алтайского края обвиняют в подделке официального документа, сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело.
Уголовное дело. Фото: открытые источники (CC0).

По версии следствия, обвиняемые изготавливали и сбывали поддельные медицинские книжки. Для этого они использовали фальшивые голографические марки защиты.

Злоумышленники продали более 70 медицинских книжек, стоимостью от 2600 до 3100 рублей. В ведомстве отмечают, что обвиняемые действовали по предварительному сговору.

Кроме того, одну из участниц группы обвиняют в принуждении свидетеля к даче ложных показаний.

Уголовное дело направили в суд.

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