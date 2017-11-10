В Барнауле девушка ногой пнула полицейского по лицу, защищая своего парня

Рано утром девушку и ее молодого человека на ул. Северо-Западная остановил полицейский для проверки документов. Пара шла из магазина-бара разливного пива — молодые люди были нетрезвыми.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова, после проверки документов парень отказался проследовать в отдел по просьбе сотрудника ППС. Вместе со своим напарником полицейский стал вести его в служебный автомобиль, и в этот момент девушка "стала вести себя неадекватно ситуации": требовала отпустить ее молодого человека, громко кричала, затем стала хвататься за форму сотрудника полиции, после чего ударила полицейского по лицу с левой стороны.

Парень тоже оказывал сопротивление, и во время этой потасовки они вместе с полицейским повалились на землю. Девушка воспользовалась ситуацией: пнула ногой стража порядка по лицу в область правого глаза. В конечном итоге обоих задержали и доставили в отдел.

Суд вынес девушке обвинительный приговор — год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.