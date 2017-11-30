В Барнауле хотят продать рыбное озеро у Казенной Заимки

Озеро располагается недалеко от поселка Казенная Заимка. Площадь объекта — 25 гектаров. Водоем пользуется популярностью у рыбаков и туристов.

Минприроды региона готовит документы с предложением по выделению этого озера для рыбоводства. Бумаги направят в Новосибирск. Затем участок выставят на аукцион.

Обсуждение пройдет 2 декабря в 10:00 в доме культуры Научного городка Барнаула.