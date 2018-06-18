В Барнауле полмесяца ищут мужчину в темно-синих кроссовках

Сегодня, 17:17.
Жизнь

В Барнауле 2 июня пропал 32-летний Алексей Кадышев, сообщает "Лиза Алерт".

Волонтеры на поиске.
Волонтеры на поиске. Фото: vk.com/la_altay.

Приметы пропавшего:

Алексей Кадышев.
Алексей Кадышев.
  • рост 168 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы темно-русые короткие,
  • глаза серые.

Был одет:

  • серая куртка,
  • черные брюки,
  • темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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