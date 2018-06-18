В Барнауле полмесяца ищут мужчину в темно-синих кроссовках

Приметы пропавшего:

Алексей Кадышев.

рост 168 см,

среднего телосложения,

волосы темно-русые короткие,

глаза серые.

Был одет:

серая куртка,

черные брюки,

темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.