В Барнауле из-за гололеда столкнулись иномарки. Фото: Алексей Федоренко в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за гололеда столкнулись иномарки. Фото: Алексей Федоренко в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении малого Павловского тракта и улицы Ускова. На снимках с места ДТП видно, что от удара у иномарки смяло капот.

Очевидцы предполагают, что ДТП произошло из-за гололеда. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что им не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос без вызова служб.