В Барнауле утром 14 декабря столкнулись две иномарки, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле из-за гололеда столкнулись иномарки. Фото: Алексей Федоренко в vk.com/barneos22.
В Барнауле из-за гололеда столкнулись иномарки. Фото: Алексей Федоренко в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении малого Павловского тракта и улицы Ускова. На снимках с места ДТП видно, что от удара у иномарки смяло капот.
Очевидцы предполагают, что ДТП произошло из-за гололеда. По предварительной информации, пострадавших нет.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что им не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос без вызова служб.
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