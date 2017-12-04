В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остались несколько домов в микрорайоне

Сегодня, 15:37.
Происшествия

В Барнауле 4 декабря на улице Эмилии Алексеевой, 7б произошел прорыв водопровода. Без воды остались несколько домов, сообщили altapress.ru в Барнаульском водоканале.

Порыв на водопроводе.
Порыв на водопроводе. Фото: Открытые источники в Интернете.

Этот водопровод не находится на балансе предприятия. Сейчас специалисты устраняют поломку. Они планируют завершить работы в кратчайшие сроки.

Из-за аварии без воды остались шесть многоэтажных  и пять административных зданий.

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