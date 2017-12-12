В Барнауле из-за порыва водопровода без воды остались более 100 домов (обновлено)

В Барнауле утром 12 декабря из-за коммунальной аварии без воды остались жители более 100 частных домов и нескольких многоэтажек. Порыв водопровода произошел в Железнодорожном районе города, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Авария произошла на улице Микронная,100. Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада. Специалисты проводят работы по восстановлению. Кроме того, к месту порыва выезжали сотрудники МЧС. Сейчас там работают 18 человек и 8 единиц техники.
В пресс-службе "Барнаульского водоканала" altapress.ru сообщили, что без воды остались жители частных домов на улицах Индустриальная, Спортивная, Микронная и Садовая. Кроме того, подача холодной воды ограничена в нескольких пятиэтажных домах на улице Антона Петрова. Специалисты осуществляют подвоз воды.
В пресс-службе "Барнаульского водоканала" altapress.ru в 14:25 сообщили, что специалисты устранили аварию. Подача воды восстановлена.
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