В Барнауле из-за порыва водопровода без воды остались более 100 домов (обновлено)

Авария произошла на улице Микронная,100. Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада. Специалисты проводят работы по восстановлению. Кроме того, к месту порыва выезжали сотрудники МЧС. Сейчас там работают 18 человек и 8 единиц техники.

В пресс-службе "Барнаульского водоканала" altapress.ru сообщили, что без воды остались жители частных домов на улицах Индустриальная, Спортивная, Микронная и Садовая. Кроме того, подача холодной воды ограничена в нескольких пятиэтажных домах на улице Антона Петрова. Специалисты осуществляют подвоз воды.

В пресс-службе "Барнаульского водоканала" altapress.ru в 14:25 сообщили, что специалисты устранили аварию. Подача воды восстановлена.