В Барнауле мужчина, чтобы насолить девушке, сообщал о готовящихся взрывах на предприятии

По версии дознания, обвиняемый хотел причинить неприятности знакомой девушке. Он два раза звонил в отдел полиции и говорил о готовящемся взрыве на предприятии, где работа приятельница. Работников компании эвакуировали.

Злоумышленник специально купил новую сим-карту на вымышленные данные, однако его личность установили.

Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы либо принудительные работы до 3 лет.