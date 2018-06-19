В Барнауле мужчина, чтобы насолить девушке, сообщал о готовящихся взрывах на предприятии

Жителя Барнаула обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает прокуратура Алтайского края.
По версии дознания, обвиняемый хотел причинить неприятности знакомой девушке. Он два раза звонил в отдел полиции и говорил о готовящемся взрыве на предприятии, где работа приятельница. Работников компании эвакуировали.
Злоумышленник специально купил новую сим-карту на вымышленные данные, однако его личность установили.
Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы либо принудительные работы до 3 лет.
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