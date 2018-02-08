Барнаулец, заступившийся за девушку, получил перелом черепа

В Барнауле будут судить мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он ударил человека, который заступился за девушку, сообщает прокуратура Алтайского края.
В ноябре потерпевший был в одном из баров и вышел подышать на стоянку около торгового центра. На улице он увидел, что неподалеку ссорится пара.
Решив заступиться за девушку, потерпевший подошел к обвиняемому и попросил его успокоиться. Мужчина обиделся и ударил незнакомца в область челюсти. Потерпевший упал, ударившись головой об асфальт. Судебно-медицинская экспертиза констатировала у мужчины перелом костей черепа в затылочной области.
Ранее обвиняемый был судим. Он признал свою вину, раскаялся и извинился. Меру наказания определит суд, когда дело рассмотрят по существу.
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