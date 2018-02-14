В Барнауле начал работать "Инкубатор молодёжных инициатив"

Сюда могут обращаться люди, которые хотят улучшить городское пространство, стать волонтёром, заниматься социальным предпринимательством и развитием гражданских компетенций.

Чтобы стать резидентом ИМИ, нужно пройти конкурсный отбор. Специально созданный наблюдательный совет, куда входят предприниматели и общественники региона, выберет 10 лучших социально значимых идей. К работе над ними может присоединиться каждый.

В течение года организаторы будут курировать эти проекты. Резиденты могут рассчитывать на финансовую помощь, место для переговоров в офисе, консультации юриста, бухгалтера и других экспертов.

Кроме этого, для всех желающих проведут несколько семинаров по фандрайзингу, связям с общественностью, IT-технологиям в некоммерческом секторе.

Отметим, что "Инкубатор молодёжных инициатив" финансируется грантом Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 28, оф. 205, по электронной почте sheida@list.ru или по телефону: 63-11-65, 8-903-911-58-28

Подробную информацию можно узнать в группе в ВК.