В Барнауле за "ёлочный протест" наказали участников прогулок оппозиции

Напомним, что 11 октября с Мемориала Славы были похищены 22 недавно посаженные молодые елочки. По данным администрации города, это преступление уже раскрыто. Похитителем оказался бомж, который хотел подзаработать, продав саженцы. В настоящее время мужчина находится под стражей и ожидает приговора суда.

Также мэрия сообщила, что незадолго до этой истории 7 ноября на ветки одной из елей, растущих около "Мира" у танка Т-34, некие граждане набросали старую обувь. Четырех причастных к этому мужчин также удалось задержать. Они назвали свою акцию протестом, а себя охарактеризовали участниками прогулок оппозиции. Таким образом задержанные выражали гражданскую позицию. Но их действия посчитали хулиганскими. В администрации считают, что эти двое нанесли вред дереву и осквернили памятное место.

Двоим из этих нарушителей суд выписала штраф в размере 10 тысяч рублей, а ещё двоих в силу смягчающих обстоятельств оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Выявить правонарушителей помогли камеры видеонаблюдения и свидетели.

Напомним, что 26 декабря вандалы опять выкопали несколько ёлочек у Мемориала Славы.