В Барнауле за "ёлочный протест" наказали участников прогулок оппозиции

В барнаульской мэрии сообщили о судьбе похитителя 22 саженцев елок у Мемориала Славы, а также рассказали об участниках "ёлочного протеста", украсивших старой обувью ель у танка Т-34 возле кинотеатра "Мир".
Напомним, что 11 октября с Мемориала Славы были похищены 22 недавно посаженные молодые елочки. По данным администрации города, это преступление уже раскрыто. Похитителем оказался бомж, который хотел подзаработать, продав саженцы. В настоящее время мужчина находится под стражей и ожидает приговора суда.
Также мэрия сообщила, что незадолго до этой истории 7 ноября на ветки одной из елей, растущих около "Мира" у танка Т-34, некие граждане набросали старую обувь. Четырех причастных к этому мужчин также удалось задержать. Они назвали свою акцию протестом, а себя охарактеризовали участниками прогулок оппозиции. Таким образом задержанные выражали гражданскую позицию. Но их действия посчитали хулиганскими. В администрации считают, что эти двое нанесли вред дереву и осквернили памятное место.
Двоим из этих нарушителей суд выписала штраф в размере 10 тысяч рублей, а ещё двоих в силу смягчающих обстоятельств оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Выявить правонарушителей помогли камеры видеонаблюдения и свидетели.
Напомним, что 26 декабря вандалы опять выкопали несколько ёлочек у Мемориала Славы.
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