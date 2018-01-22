В Барнауле несколько домов остались без воды из-за повреждения водовода

Сейчас без воды остаются несколько домов в Центральном районе. Их точное число пока неизвестно.

На месте аварии работают специалисты аварийной бригады "Барнаульского водоканала". Они проводят аварийно-восстановительные работы. На место ЧП также выехала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Сейчас там работают 11 человек и 4 единицы техники.

Кроме того, читатели altapress.ru сообщают, что второй день без воды остаются жители домов на Кулагина,4 и проспекте Калинина,22 (Октябрьской район). Никаких объявлений об отключении жильцам не поступало.