В Барнауле несколько домов остались без воды из-за повреждения водовода

В Барнауле 22 января в 12:05 поступило сообщение о повреждении водовода ХВС Д-150 мм на улице Аванесова, 32, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Сейчас без воды остаются несколько домов в Центральном районе. Их точное число пока неизвестно.
На месте аварии работают специалисты аварийной бригады "Барнаульского водоканала". Они проводят аварийно-восстановительные работы. На место ЧП также выехала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Сейчас там работают 11 человек и 4 единицы техники.
Кроме того, читатели altapress.ru сообщают, что второй день без воды остаются жители домов на Кулагина,4 и проспекте Калинина,22 (Октябрьской район). Никаких объявлений об отключении жильцам не поступало.
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